CW prepara un retorn de «Las Supernenas» en persona i amb vint anys

La cadena nord-americana CW està preparant una nova versió en persona dels dibuixos animats Las Supernenas. En aquest cas, l'enfocament seguirà Pétalo, Burbuja i Cactus, però des dels vint anys i desencantades amb el seu passat com a superheroïnes. El projecte estarà produït per Warner Bros TV i l'escriuran Diablo Cody, guanyadora d'un Oscar, i Heather Regnier, el qual ha participat en sèries com Veronica Mars i Sleepy Hollow. La ficció també estarà produïda per Greg Berlanti, productor de sèries d'èxit com You o Riverdale.