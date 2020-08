«Com si fos ahir» torna a les tardes de TV3 el 21 de setembre vinent

TV3 reprendrà l'emissió de Com si fos ahir el dilluns 21 de setembre, a les 15.50. La sèrie, que la crisi de la covid-19 va interrompre el 13 de març, torna a la sobretaula de TV3 en el punt en què es va quedar ara fa mig any. Abans d'aquesta tornada, la cadena emetrà un programa especial per recordar el punt en què van quedar les trames principals. Les dues primeres temporades de Com si fos ahir van liderar la franja d'emissió amb unes quotes del 15,9% i el 16,3% i 255.000 i 241.000 espectadors de mitjana, respectivament, com ha explicat en un comunicat la CCMA.

La tercera temporada de la ficció ha constat de 116 capítols, que es van emetre del 9 de setembre al 13 de març. Durant aquest període, la sèrie va obtenir una audiència mitjana de 256.000 espectadors i un 17,4% de quota. Més de dos milions i mig d'espectadors (2.726.000) van veure-la en algun moment de la temporada. Quant a la qualitat, la sèrie ha obtingut una nota de 8 sobre 10 en el panell d'espectadors GfK.

Als mitjans digitals, aquesta temporada és la que ha assolit els millors índexs. Ha tingut una mitjana setmanal de 83.000 reproduccions en directe i a la carta, i gairebé nou milions de reproduccions. Des que va començar, l'11 de setembre del 2017, s'ha mantingut sempre en els primers llocs dels programes més vistos a la carta.