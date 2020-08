El sorprenent canvi de look de Poty ( 'OT'): prescindeix d'una de les seves senyes d'identitat

Javier Castillo, més conegut com Poty, ha sorprès en xarxes socials en publicar diverses fotografies en què mostra el seu increïble canvi de look. El televisiu coreògraf ha decidit fer ús de les tisores i deixar enrere la seva mítica cabellera per lluir pèl curt.



En el seu perfil d'Instagram, el ballarí ha compartit nombroses fotografies ensenyant el canvi d'imatge que ha decidit dur a terme. Pel que sembla, ha volgut deixar enrere l'època en què era conegut pel seu cabell llarg i fosc i ha optat per un tall modern en el qual mostra el seu cabell canós al natural.





En els últims anys, Poty es va convertir en un dels coreògrafs més habituals en televisió. Alguns dels projectes més destacats en què va participar van ser les primeres edicions d''Operación Triunfo' o 'Mira quién baila!', On va exercir de professor. Una de les seves últimes aparicions televisiva va ser en el concurs de TVE 'Pura Màgia', el 2018.