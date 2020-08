Keira Knightley produirà i protagonitzarà «The Essex serpent» d'Apple TV

L'actriu Keira Knightley protagonitzarà i produirà la sèrie The Essex serpent d'Apple TV. La ficció serà una adaptació de la novel·la homònima de Sarah Perry, reconeguda l'any 2016 amb el premi British Book Award. Knightley, que també va protagonitzar Piratas del Caribe i The imitation game, va seguir el mateix procés amb The other typist de Hulu, on també va ser protagonista i productora.

The Essex serpent segueix les aventures de la Cora Seaborne, una dona que acaba d'enviudar i que se'n va del Londres victorià per instal·lar-se en un petit poble d'Essex on els veïns viuen atemorits pel possible retorn d'un monstre assassí.