La preqüela de «Joc de trons» obre el càsting per trobar un dels protagonistes

House of the dragon, la preqüela de Joc de trons que HBO emetrà en un futur, ha començat el càsting per trobar un dels seus protagonistes: el príncep Daemon Targaryen. L'actor seleccionat ha de ser un home entre 40 i 50 anys amb l'agenda lliure entre gener i desembre del 2021, les dates en què està previst que la sèrie dugui a terme el seu rodatge. La sèrie s'estrenarà el 2022 i s'ambientarà 300 anys abans dels esdeveniments de Joc de trons, prenent com a referència la novel·la Foc i sang, l'últim llibre publicat de la saga de George R.R. Martin.