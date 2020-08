RNE fitxa Isabel Coixet i Marc Sala per a la temporada 2020-2021

Ràdio Nacional d'Espanya iniciarà aquest dilluns 31 d'agost la temporada 2020-21 amb el lema «RNE. Somos tu radio», que concentra les seves principals novetats a les tardes, amb la incorporació de Marc Sala, així com la d'Isabel Coixet a Radio3.

A més, la franja vespertina comptarà amb el nou magazín Tarde lo que tarde, dirigit i presentat per Julia Varela, que s'hi posarà al capdavant de dilluns a divendres de 15.00 a 18.00 hores. Es tracta d'un nou espai d'actualitat i entreteniment per a les tardes de RNE, que seguirà el fil de les notícies d'una manera desenfadat.

Al relat dels temes que preocupen el ciutadà, s'hi afegiran humor i cultura per oients de totes les edats, amb la col·laboració d'algunes cares familiars de la cadena (com Almudena Ariza o Virginia Díaz) i altres veus conegudes del panorama social i cultural, com la periodista Marta Nebot, el guitarrista de Vetusta Morla Juanma Latorre; l'escriptor Luis Alberto de Conca, el filòleg Alfonso Levy, el periodista científic Luis Quevedo, l'actor Alex O'Doherty, el periodista econòmic Vicente Varo, el matrimoni youtuber Los Prieto Flores i les humoristes Elsa Ruiz, Sil de Castro i Virginia Riezu.

A les 18.00 hores prendrà el relleu l'informatiu cultural El ojo crítico, que comença la seva nova temporada amb Laura Barrachina al capdavant. L'espai, ja veterà de l'emissora, mostrarà com és la cultura al segle XXI i parlarà amb els seus més rellevants creadors, incorporarà noves seccions i col·laboradors com Gerardo Vilches per a la crítica de còmics o a l'escriptor i divulgador Miguel Ángel Delgado «per demostrar que la ciència és part de les Humanitats». A més, Mery Cuesta, historiadora i comissària d'exposicions, posarà una mirada crítica al món de l'Art.

Les novetats a les tardes de RNE es completen amb la incorporació de Marc Sala a l'informatiu 24 horas, de 20.00 a 23.30 hores, de dilluns a divendres. En les seves més de tres hores, resumirà i analitzarà l'actualitat de la jornada i donarà les claus de l'endemà. Tindrà una primera hora marcada pels grans assumptes del dia i per la presència dels corresponsals de RNE, amb qui mantindrà a taula de redacció diària. Mentrestant, Radio 3 comptarà amb Isabel Coixet com a part de l'equip. La cineasta presentarà un programa tots els diumenges a la tarda.