Mor als 43 anys Chadwick Boseman, protagonista de 'Black Panther'

L'actor Chadwick Boseman, cèlebre per encarnar el superheroi 'Black Panther' en les pel·lícules de Marvel, va morir aquest divendres als 43 anys després de patir durant quatre anys càncer de còlon, van informar els seus representants.



"Chadwick va ser diagnosticat amb càncer de còlon el 2016", han detallat en un comunicat sobre una malaltia que mai va fer pública i que ha commogut el món de l'entreteniment dels Estats Units, on es va llaurar una carrera a la gran pantalla amb personatges mítics de la cultura afroamericana com Jackie Robinson a '42' (2013) i James Brown 'Get on Up' (2014).



Boseman (Carolina de Sud, EUA, 1976) va morir a la seva residència de Los Angeles amb la seva dona i família, ha indicat un escrit publicat en les seves xarxes socials que va descobrir per primera vegada que Boseman rebia tractament de la malaltia al temps que treballava davant de les càmeres.



"Chadwick va perseverar a través de tot i us va portar moltes de les pel·lícules que tant han arribat a estimar. Des de 'Marshall' fins a 'Da 5 Bloods', 'Ma Rainey' s Black Bottom 'd'August Wilson i diversos més, tots van ser filmats durant i entre innombrables cirurgies i quimioteràpia", va afegir.





El comunicat va indicar que per a l'actor donar vida al rei T'Challa a 'Black Panther' va ser "l'honor de la seva carrera".Bosmean va interpretar a aquest superheroi en diversos films del popular univers cinematogràfic de Marvel: 'Captain America: Civil War' (2016), 'Black Panther' (2018), 'Avengers: Infinity War' (2018) i 'Avengers: Endgame' ( 2019), aquesta última la cinta més taquillera de la història.A més, la factoria cinematogràfica havia confirmat que la pel·lícula centrada en el seu personatge, 'Black Panther', tindria una seqüela la producció estava prevista per a l'any que ve.A més de la seva participació clau en Marvel, Boseman va encarnar a la gran pantalla a figures emblemàtiques de la història afroamericana com l'esportista Jackie Robinson a '42' (2013) i el músic James Brown 'Get on Up' (2014). Així mateix, va participar en 'Da 5 Bloods', del cineasta Spike Lee, reconegut pel seu compromís amb la comunitat negra als Estats Units.