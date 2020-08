«Aquí, amb Josep Cuní» s'emetrà de dilluns a diumenge

El programa Aquí, amb Josep Cuní, que tornarà a la graella de SER Catalunya dilluns, diàriament entre les 7 del matí i les 12 del migdia, tindrà continuïtat els caps de setmana amb Frederic Vincent, fins ara sotsdirector de l'espai, segons ha anunciat la cadena.

El director de SER Catalunya, Jaume Serra, ha argumentat que, d'aquesta manera, el seu oient «disposarà d'una oferta ininterrompuda de dilluns a diumenge de ràdio matinal, entre les set del matí i les dues de la tarda, feta en català i preparada per reaccionar amb exigència davant els grans reptes informatius que es presenten». Així mateix, el programa aposta per «la distensió i per explicar històries positives».

Professionals de la cadena com Òscar Moré, Màxim Castillo i Anna Puigboltas formaran part de l'equip d' Aquí, amb Josep Cuní, del cap de setmana.

Respecte del programa setmanal, la SER ha avançat que Cuní iniciarà la seva tercera temporada amb la incorporació dels periodistes Jordi Barbeta, Lola García, Josep Martí Blanch i Miquel Noguer, mentre que l'escriptor Sergi Pàmies farà cada dilluns un comentari d'esports i participarà a la tertúlia d'actualitat esportiva.

Els dimarts, el catedràtic de Política Econòmica Antón Costas farà classes d'economia i com a col·laborador s'incorpora el divulgador científic, especialitzat en astronomia i astrofísica, Joan Anton Català, mentre que el periodista Jacinto Antón explicarà les seves històries al programa.

En una temporada que es preveu «exigent i de gran intensitat informativa» tornaran a oferir els seus punts de vista al programa Iñaki Gabilondo, Josep Ramoneda i Ernesto Ekaizer.



Més esports

A més, el programa esportiu Què t'hi jugues!, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer, doblarà la seva durada i s'emetrà entre les 12 i les 14 hores per les emissores de SER Catalunya i per les de la Cadena SER.