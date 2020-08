L'última temporada de «Skam España» arriba dijous a Movistar+

Skam España, l'adaptació de la sèrie noruega feta per Movistar+ en col·laboració amb Zeppelin, estrenarà la seva quarta i última temporada aquest dijous, 3 de setembre.

Els espectadors podran seguir el dia a dia del grup d'adolescents que protagonitzen la sèrie, en aquest cas, a través dels ulls de l'Amira. Interpretada per Hajar Brown, l'Amira és una jove estudiant de segon de Batxillerat d'un institut públic. És lleial, divertida, sensata i musulmana practicant. Acompanyada de les seves amigues, la Cris (Irene Ferreiro), la Viri (Celia Moneder), l'Eva (Alba Planas) i la Nora (Nicole Wallace), es descobrirà com és la vida d'aquesta jove, respectuosa amb les seves creences i costums, a la qual miren diferent per portar hijab.

Cada setmana, els episodis complets de la quarta temporada de la sèrie es podran veure en el servei sota demanda de Movistar + a partir de diumenge 6 de setembre, i com ja es va fer amb la tercera temporada, els episodis complets inclouran vídeos exclusius que narraran en un segon pla la història d'altres dels personatges de la ficció i que serviran de cloenda de les quatre temporades.

A través dels ulls de cadascun dels seus protagonistes, temporada rere temporada, Skam España ha anat abordant diferents temes com la vergonya, la solitud, el reconeixement i acceptació d'un mateix, el bullying, la bisexualitat i homosexualitat, el feminisme, l'apoderament , la sororitat o el perill que suposa caure en una relació tòxica, tot aportant eines per abodar aquestes situacions a partir dels seus personatges.

La tercera temporada de la sèrie ha estat guardonada recentment amb el III Premi CIMA TV FesTVal a la Igualtat. Aquest premi és concedit per l'Associació de dones cineastes i de mitjans audiovisuals i ha recaigut en la sèrie per «contribuir a estendre els valors feministes entre el públic juvenil» així com per «exalçar el valor de l'amistat i la solidaritat», gràcies també a «un destacat desenvolupament transmèdia que contribueix amb qualitat a difondre aquests valors en l'univers multipantalla».

L'interès social generat temporada rere temporada ha anat en augment fins a aconseguir, en la seva tercera temporada, més de 20 trending topic a Espanya, a més d'esdevenir també una sèrie d'èxit en països com Itàlia, Argentina, Brasil, Xile, Mèxic, Perú i Equador.