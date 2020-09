Amazon Prime prepara una sèrie dedicada als GEO

Amazon Prime Video ha anunciat que treballa en una nova sèrie espanyola centrada en el Grup Especial d'Operacions, els GEO, de la policia. La productora Buendía Estudios ha iniciat la producció de G.E.O. Más allá del límite, una sèrie documental que s'endinsa en un dels cossos policials d'elit més prestigiosos del món: el GEO. S'estrenarà en exclusiva a Amazon Prime Video en més de 240 territoris.

Per primera vegada en la història del cos policial, un equip de càmeres de televisió té accés exclusiu al duríssim procés de selecció dels nous membres, que s'estén durant més de set mesos. Centenars d'aspirants comencen i només uns pocs acabaran passant les proves necessàries per convertir-se en membres del GEO.

A cada capítol se seguiran els progressos d'aquest grup d'aspirants aprofundint en la seva història personal, les seves reaccions davant les dures proves que han de passar i la seva transformació al llarg d'un procés que posarà al límit les seves capacitats físiques i mentals. «Sotmesos a un estrès extrem, privats de son i exposats a condicions molt dures, els aspirants hauran de superar les seves pitjors pors per estar preparats per al que pugui estar per venir», asseguren des de la productora audiovisual.

«Els espectadors de tot el món accediran per primera vegada a un procés que no s'ha vist en els 40 anys d'existència del GEO. Estem molt contents de poder traslladar al món, de la mà d'Amazon, una història amb la qual apostem per una nova forma de narrar i entendre el gran documental d'entreteniment», subratlla Ignacio Corrales, director general de Buendía Estudios.

Els productors executius d'aquest projecte televisiu de vuit episodis de 50 minuts cadascun són Jorge Pérez Vega i Ignacio Corrales, i el director és David Miralles ( El Chef, 21 dias, Connexión Samanta).