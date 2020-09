'Cuéntame' farà un salt al futur en la seva temporada 21

Després d'haver hagut de paralitzar el seu rodatge previst per al passat abril a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, 'Cuéntame como passó' ha iniciat aquesta setmana els enregistraments de la seva temporada número 21. I ho ha fet fent un salt al futur, concretament a l'any 2020.

Tal com informa el portal Vertele, la longeva sèrie de TVE viatjarà en el temps per a viure la pandèmia del coronavirus. L'objectiu és poder així reflectir com ha canviat el món a causa d'aquesta crisi sanitària que ha causat gairebé 50 mil morts a Espanya, sense sortir-se de la seva trama habitual.

Aquesta idea suposarà que per primera vegada 'Cuéntame' arribi al present real, a l'actualitat, i per a això han decidit que alguns personatges sofreixin un salt temporal, per la qual cosa apareixeran envellits.

D'altra banda, els seguidors de la sèrie estan d'enhorabona, ja que TVE ha confirmat que hi haurà dues temporades més, aconseguint mínim la seva 22a tanda.