Polèmica pel cartell publicitari de la nova sèrie d'HBO «Patria»

El llançament de la nova sèrie d'HBO, Patria, que adapta l'exitosa novel·la de Fernando Aramburu sobre el terrorisme d'ETA i les seves conseqüències, arriba carregat de polèmica, com ja s'esperava per la temàtica que tracta. Ha estat un cartell promocional, publicat per la plataforma a les seves xarxes socials, el que ha desepertat les crítiques de molts usuaris, que s'han sentit ofesos per un pòster que, segons entenen, equipara el patiment de les víctimes d'ETA i els seus familiars amb els presos de la banda armada i el seu entorn.

Entre els crítics hi ha diversos polítics dretans, com el president del PP d'Álava, Iñaki Oyarzabal, la portaveu adjunta de Vox al Congrés, Macarena Olona, o la portaveu de Ciutadans, Melisa Rodríguez. «Tots NO som part d'aquesta història. Desafortunat tuit i cartell per a una sèrie que segur promet!», va piular Consuelo Ordóñez, presidenta del Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme i germana del polític assassinat per ETA, Gregorio Ordóñez.

L'escriptor de la novel·la en què es basa la sèrie, Fernando Aramburu, considera que el cartell és un «desencert» i ho ha atribuït a una «estratègia de màrqueting» que no comparteix». Aramburu també va recordar que, «a diferència de nombrosos opinadors precipitats», ja ha vist els vuit capítols de la sèrie on hi ha «una o dues seqüències» que li «xirrien». «Però la trama és en línies generals pròxima al que jo vaig narrar en la meva novel·la, amb una clara línia divisòria entre qui pateix i qui fa patir», va afegir. A més, considera que hi ha un «nítid propòsit» de mostrar la circumstància humana de cadascun dels personatges.



HBO defensa la imatge

La plataforma HBO defensa que el cartell de la sèrie «preten reflectir com la violència i el patiment afecten tota una societat». Fonts de la plataforma van explicar que confien en el «bon criteri» dels espectadors per a la valoració de la sèrie «una vegada s'hagi vist en la seva totalitat». «Quan tractem temes complexos, confiem en el bon criteri de la nostra audiència per jutjar-los una vegada vista en la seva totalitat. No és diferent en aquest cas», declaren.