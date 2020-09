«Cuéntame cómo pasó» farà un salt temporal fins al 2020

La propera temporada de la famosa sèrie Cuéntame como pasó portarà novetats excepcionals respecte a les anteriors, segons ha avançat Vertele. Per primera vegada, la trama arribarà a l'actualitat a través d'un salt temporal amb l'objectiu d'explicar, a través de les trames d'alguns personatges, com s'ha viscut la pandèmia del coronavirus i com ha transformat el món. Aquesta trama «futurista», que portarà alguns dels personatges fins al 2020 s'anirà intercalant amb la història de la família Alcántara.

El rodatge de la 21a temporada de la sèrie ha començat aquesta setmana. Per portar els personatges fins a l'actualitat de forma realista, ha calgut una important inversió en producció, ja que els actors s'hauran d'envellir artificialment, amb les proves de maquillatge i caracterització que implica.

El coordinador de guió de la sèrie, Joaquin Oristrell, va explicar en una entrevista publicada dimecres a Bluper que ja es van plantejar un salt temporal fa unes temporades per portar Carlitos, Luis i Josete a l'any 2010, tot i que finalment es va destriar la idea. Oristrell també va afirmar que la 21 temporada de Cuéntame «serà una commoció».