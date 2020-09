La CCMA farà un ampli seguiment del Mercat de Música Viva de Vic

El Mercat de Música Viva de Vic ha hagut d'adaptar el programa de la 32a edició a les circumstàncies creades per la crisi de la covid-19. En aquesta situació, el Mercat s'ha reinventat per continuar oferint una àmplia oferta als professionals del sector i una programació singular i diversa carregada d'estrenes per a tots els públics, que combinarà els concerts online amb actuacions presencials en espais exteriors. De fet, durant el mes d'agost, l'Atlàntida de Vic ha acollit les gravacions dels concerts que aquest any es podran veure online a través de la web del Mercat de forma gratuïta.

Els mitjans de la CCMA, a través de diferents espais, oferiran alguns dels concerts més destacats del Mercat. A la televisió, el 33 estrenarà entre el 13 i el 20 de setembre vuit dels concerts programats pel Mercat: el concert inaugural amb Maria Arnal i Marcel Bagès, i els de Meritxell Neddermann, Alba Careta Group, Koko-Jean & The Tonics, Lídia Pujol, Dolo Beltran, Nakany Kanté i Queralt Lahoz.