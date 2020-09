LaLigaSportsTV es podrà veure a Orange TV de forma gratuïta

LaLigaSportsTV, l'OTT de LaLliga en la qual es pot veure gratuïtament contingut en directe i a la carta de molts esports, ha arribat a un acord amb Orange per integrar l'OTT en el seu descodificador 4K HDR amb sistema Android TV, segons informa la patronal en un comunicat.

Amb aquest acord Orange TV, que emetrà tota La Lliga i la Lliga de Campions en la temporada 2020-21, reforça la seva aposta pels continguts esportius. A LaLigaSportsTV els clients d'Orange TV podran gaudir en directe, entre moltes altres disciplines, de diversos partits amistosos de pretemporada d'equips de La Lliga Santander i La Lliga SmartBank.

A més, els clients d'Orange TV podran gaudir de continguts internacionals com el Mundial de Superbikes i la primera competició de futbol russa, la Tinkoff Russian Premier Lliga.

LaLigaSportsTV s'uneix a l'oferta de continguts del descodificador Android TV d'Orange TV, en el qual l'usuari podrà descarregar, a més, totes les apps del Play Store de Google disponibles per a Android TV. Així mateix, aquest equip es diferencia respecte als altres per la major agilitat i senzillesa en la integració d'aplicacions de tercers.



El dispositiu inclou un cercador per veu, així com Chromecast integrat per enviar contingut al televisor des de qualsevol dispositiu Android compatible.

Addicionalment, aquest descodificador, compatible també amb continguts 4K HDR, compta amb totes les funcionalitats que són pròpies del servei de televisió d'Orange com enregistrament en el núvol, veure el contingut emès en els últims 7 dies, Start Over, videoclub, televisió a la carta, zoom en el reproductor i, entre d'altres, control parental.