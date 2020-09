Cancel·len la sèrie de Javier Bardem «Cortés y Moctezuma»

El coronavirus ha truncat els plans d'Amazon. La companyia ha descartat reprendre el rodatge de Cortés y Moctezuma, una minisèrie històrica de quatre hores que havia de comptar amb Javier Bardem com a protagonista i productor.

El projecte d'Amazon Studios en col·laboració Amblin Partners havia de ser la producció en espanyol més gran de tots els temps i portava dues setmanes de rodatge a Mèxic quan va esclatar la pandèmia. Escrita pel guanyador de l'Oscar Steve Zaillian ( La llista de Schindler), també havia de comptar en el seu repartiment amb Tenoch Huerta y Yoshira Escárrega, a més d'incloure Gael García Bernal i Diego Luna com a productors.

«A causa de les limitacions de producció provocades per la pandèmia global de covid-19, Amazon Studios i Amblin Partners no poden continuar amb la producció de la sèrie», han anunciat les dues companyies en un comunicat recollit per Deadline.

«En el clima actual lamentablement no hi ha manera de tornar a muntar la producció en un futur proper per aconseguir l'escala i l'abast que es pretenia i que la sèrie mereix. No tenim més que admiració i respecte per a Javier, Tenoch, Yoshira, Gael , Diego, Steve Zaillian i tot l'elenc i l'equip de la sèrie i esperem poder treballar junts de nou en el futur», han afegit.

Amblin Entertainment, fundada per Steven Spielberg, portava planejant Cortés y Moctezuma des 2014. En un principi havia de ser una pel·lícula dirigida pel mateix Spielberg. Posteriorment es va transformar en una minisèrie de quatre hores.

A causa de la importància del projecte, la publicació afirma que la companyia no descarta reprendre-la en el futur.

Tot i que no es va revelar la xifra, Deadline assenyala que el projecte comptava amb un astronòmic pressupost, «superior a la franja habitual per a televisió de gamma alta d'Amazon».