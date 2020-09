Dolera codirigirà «Vida perfecta» amb Lucía Alemany i Irene Moray

Les cineastes Lucia Alemany ( La inocència) i Irene Moray ( Suc de síndria) s'uneixen a Leticia Dolera en la direcció de la segona temporada de Vida perfecta, que comença el seu rodatge el proper dilluns i l'estrena està previsat per al 2021 a Movistar + .

Dolera repetirà igualment com a protagonista al costat de Celia Freijeiro, Aixa Villagrán i Enric Auquer en aquesta segona entrega, amb sis capítols de 25 minuts, en la qual torna a plantejar com es gestionen les expectatives de vida davant del que succeeix en realitat. En clau de comèdia dramàtica, Maria (Dolera), Cris (Freijeiro) i Esther (Villagrán) tornaran a sorprendre davant pors i anhels al voltant de l'amor, la parella, la maternitat o la família.

La sèrie va aconseguir amb la seva primera temporada un èxit avalat per la crítica i festivals com Canneseries, que la va projectar com a Millor Sèrie i va reconèixer el trio protagonista amb un Premi Especial d'Interpretació, a més d'alçar-se amb dos Premis Feroz.