Rac 1 estrena una plataforma digital amb continguts exclusius

Rac 1 estrenarà la seva nova plataforma digital, que ha batejat com a Rac+1, un servei que combina podcasts amb contingut exclusiu i la transmissió d'esdeveniments en directe. Aquesta novetat vol ser «un pas més» en la seva aposta de consum d'àudio per internet. Es tracta d'un espai diferenciat de l'antena que estarà disponible tant al web Rac1.cat com a l'aplicació, que caldrà actualitzar.

Els esdeveniments en directe seran, sobretot, actes esportius, i s'hi podrà seguir, per exemple, la temporada dels equips catalans de Segona Divisió A (Girona, Espanyol i Sabadell), així com els partits del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, entre d'altres.

Pel que fa als podcasts de contingut exclusiu, la plataforma s'estrena amb dues propostes inicials: Oxigen, que ja s'ha estrenat aquesta setmana, i La revolució sexual, que ho farà dijous vinent. Es publicaran quinzenalment de manera intercalada i tindran 13 episodis cadascun.