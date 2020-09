«Polònia» tornarà la setmana vinent a la graella de TV3

L'humor irreverent del Polònia tornarà a partir del dijous 17 de setembre a la graella de TV3 després d'uns mesos d'absència, segons informava ahir el diari Ara. Al costat de la sèrie de sobretaula Com si fos ahir, l'espai de sàtira política no tenia assegurada la seva continuïtat com a conseqüència de la dràstica baixada d'ingressos per publicitat que la cadena pública va experimentar per la crisi de la covid-19. No obstant això, la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va anunciar a finals de juny que el programa produït per Minoria Absoluta seguiria però que no tornaria fins al mes de novembre.

Estrenat el febrer de 2006, Polònia és un dels programes que més audiència registra a TV3. El format d'humor es va adaptar a la situació, durant els mesos de confinament, amb una edició realitzada des dels domicilis dels seus protagonistes. Ara, un cop recuperada la normalitat a la televisió pública, el format tornarà a rodar-se al plató i comptarà amb el seu elenc original.

Per la seva banda, tal com ja va informar la mateixa CCMA a finals del passat mes d'agost, la sèrie Com si fos ahir també tornarà aquest mes de setembre, concretament serà el dilluns 21. La ficció tornarà amb un programa especial en què els mateixos personatges protagonistes recordaran els últims esdeveniments de les seves vides i els millors moments de la sèrie, per posar al dia a l'espectador i preparar-lo per als nous capítols.