StarzPlay estrenarà a Espanya la sèrie basada en la novel·la «Un món feliç»

Brave New World - Un món feliç en català- l'ambiciosa sèrie televisiva basada en la famosa novel·la distòpica d'Aldous Huxley arribarà a Espanya el pròxim 4 d'octubre de la mà de la plataforma StarzPlay, que n'ha adquirit els drets. La producció de NBCUniversal, protagonitzada per Harry Lloyd, Jessica Brown Findlay i Alden Ehrenreich, trasllada a la petita pantalla la història ambientada en una societat aparentment utòpica que ha arribat la pau a força de prohibicions. Per escapar de les restriccions d'aquesta societat, Bernard Marx i Lenina Crowne, habitants de Nou Londres, viatjaran fins a les terres salvatges.