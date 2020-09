TVE cancel·la el concurs conduït per Àngel Llàcer «Bloqueados por el muro»

Televisió Espanyola ha decidit aturar la producció de nous lliuraments del concurs Bloqueados por el muro. L'espai presentat per Àngel Llàcer ha estat cancel·lat per les seves baixes dades d'audiència i desapareixerà properament de la graella, segons El Confidencial Digital. El programa de migdia produït per Gestmusic i basat en el format de la televisió japonesa Block Out s'acomiadarà de l'audiència després de només dos mesos des de la seva estrena, en els quals ha registrat una quota mitjana del 4,1% i 433.000 espectadors per emissió.