TV3 aposta per una graella «continuista» aquesta tardor

TV3 aposta per una graella «continuista» marcada per la pandèmia i amb l'objectiu de mantenir-se líder d'audiència a partir de la «fórmula d'èxit» que suposa combinar informació i entreteniment. A banda de refermar l'aposta pels blocs informatius, la cadena recupera la telenovel·la Com si fos ahir i el Polònia després de superar «molts entrebancs» i adaptar la seva producció a les restriccions imposades per la pandèmia. També tornen dos programes d'èxit com El foraster i Merlí, amb la seqüela Merlí, Sapere aude, produida per Movistar, i arriben nous formats com El bolo, la sèrie Buga Buga, encara sense data d'estrena, i Els meus fills, dels creadors d' Els meus pares i també presentat per la gironina Gemma Nierga.

Durant la presentació de la nova temporada, celebrada ahir al matí als estudis de Sant Joan Despí, el director de TV3, Vicent Sanchis, va destacar que la graella de tardor s'ha configurat en «un moment complicat» per les restriccions derivades de la pandèmia, tant econòmiques com de producció, que han obligat a fer un «esforç molt important que no es veu des de fora». Aquí, va demanar comprensió a l'audiència perquè «la televisió no es fa igual que sempre i això s'ha de tenir en compte a l'hora de valorar». Sanchis va detallar que la pandèmia ha variat «la forma de treballar» i que molts programes s'han hagut de fer i produir de manera molt diferent a l'habitual per seguir les mesures de seguretat i prevenció. Els nous capítols d' El foraster, per exemple, es faran amb menys públic durant els monòlegs de Quim Masferrer i Eloi Vila estarà separat dels convidats per una mampara a les noves entregues del programa Al cotxe!.



Les estrenes de la temporada

Pel que fa a les estrenes de la temporada, destaca Buga Buga, una sèrie que mostrarà les trobades entre diferents personatges en una bugaderia, i El bolo, un programa que portarà estrelles del país a cases particulars per cantar, pintar un grafiti, tocar el piano, fer acrobàcies o l'actuació més curiosa, divertida i original. També arribarà aquesta temporada de tardor Els meus fills, format presentat per la periodista gironina Gemma Nierga, que explorarà la relació entre pares i fills des d'una perspectiva diferent a Els meus pares. També s'estrenaran Pop up xef, un concurs culinari presentat per Marc Ribas i Merlí Sapere Aude, l' spin -off de la reeixida sèrie protagonitzada per Pol Rubio i que va arribar a Movistar a finals de l'any passat.