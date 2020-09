La nova temporada de RTVE Catalunya duplica el nombre d'hores en català

Sota el lema «Ho fem per tu», RTVE Catalunya inicia avui una nova temporada amb una important aposta per la programació en català. A la presentació de la programació de la nova temporada, celebrada ahir als estudis de Sant Cugat del Vallès l'administradora provisional única Rosa María Mateo va recordar que la idea és quadruplicar les hores en català en un termini de dos anys. «Estem encantats i feliços que aquesta idea d'ampliar la programació a Catalunya ara sigui una realitat. Volem avançar i seguir endavant», va assegurar Mateo.

Una de les principals novetats de la nova temporada de TVE Catalunya és el programa matinal d'actualitat Cafè d'idees que conduirà la periodista gironina Gemma Nierga i s'emetrà de dilluns a dijous simultàniament, de 8 a 10 del matí, a La 2 i a Ràdio 4 a partir del 21 de setembre. Nierga va explicar que la intenció és que sigui «un cafè ple d'actualitat, de dubtes i de preguntes». A més, va comentar que «la intenció és asseure cada matí un polític que tingui alguna cosa a dir». El bloc inicial d'informació del dia anirà a càrrec de Laura Mesa.

L'altra important novetat, en aquest cas per La 1, serà el debat social Obrim fil, que s'estrena aquesta mateixa nit a partir de les 23.30 hores. Conduït pels periodistes Xavier Sardà i Ana Boadas, el programa vol aprofundir en les qüestions d'interès per a la ciutadania.

La informació esportiva arribarà amb Desmarcats, en directe a La 2 i a Ràdio 4 de dilluns a divendres a les 14:55 hores amb Albert Font mentre Jèssica del Moral es posarà al capdavant d' En línia, un programa d'entreteniment en directe que parlarà de la transformació social i digital que afecta el nostre entorn més proper i definirà el nostre futur.

Una altra aposta de la nova temporada és la docusèrie de cultura i divulgació Perduts en el temps dirigit per Jordi Soler i presentat per Bruno Oro, que descobrirà les històries dels indrets abandonats de Catalunya. L'humor arribarà amb 20vint, un programa per fer riure amb la paraula. El presentador, Toni Mata, portarà els millors monologuistes catalans, acompanyats d'humoristes veterans i de gran prestigi com Mònica Pérez, Txabi Franquesa, Sara Escudero o Santi Millán, entre d'altres.