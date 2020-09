La sèrie «The Walking Dead» dirà adeu amb la seva onzena temporada

El canal AMC ha decidit posar punt i final a la sèrie de morts vivents més emblemàtica de la història de la televisió. The Walking Dead s'acomiadarà de l'audiència un cop finalitzi la seva onzena temporada, que s'estrenarà en principi l'any vinent. La reeixida sèrie basada en els còmics de Robert Kirkman, que va haver de posposar el llançament del desenllaç de la seva desena temporada a causa de la pandèmia, complirà el pròxim octubre una dècada en emissió. Tot i l'anunci de cancel·lació, la cadena AMC ha fet oficial que els guionistes de la sèrie ja estan treballant en un spin-off basat en els personatges de Daryl i Carol, que se sumarà al ja existent The Fear of The Walking Dead.