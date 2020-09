Mor als 82 anys l'actriu Diana Rigg, l'Olenna Tyrell de la sèrie «Joc de trons»

L'actriu Diana Rigg, coneguda pel seu paper d'Emma Peel a la sèrie de The Avengers però també recordada pels seguidors de la sèrie Joc de Trons, on interpretava el paper d'Olenna Tyrell, ha mort als 82 anys d'edat per causes naturals, segons va informar ahir la cadena BBC. L'intèrpret britànica, que al llarg de la seva àmplia trajectòria professional també va intervenir en gran nombre d'obres de teatre, pel·lícules i sèries, va guanyar un premis Tony. A més, l'any 2000 va rebre el Premi BAFTA, que concedeix l'Acadèmia de Cinema del Regne Unit, a més de ser nominada en diverses ocasions al Emmy.