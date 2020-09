La nova temporada del Super3 arriba avui amb diverses estrenes

A punt de començar el nou trimestre escolar, el canal Super3 renova des d'avui la seva programació amb la incorporació de noves sèries. D'aquesta manera, en aquesta nova temporada arriben al canal infantil de la televisió pública dues produccions de ficció que tenen en comú que estan protagonitzades per joves fascinats pel món animal. Es tracta de l'holandesa Herois amb cua i de l'australiana Sam Fox: Aventures extremes. I l'altra sèrie d'estrena, La família Teixó-Guineu, també té com a protagonistes els animals, però en aquesta ocasió, d'animació.

Herois amb cua segueix un equip internacional de joves que investiguen històries heroiques protagonitzades per animals. Són un grup d'amics que es comuniquen per internet i que comparteixen la passió pels actes heroics que fan els animals. Es podrà veure cada dissabte a les 15.30 h i els diumenges a les 18.00 h. Sam Fox: Aventures extremes és una sèrie d'aventures i d'acció sobre un adolescent, Sam Fox, que s'endinsa en els indrets més remots i perillosos de la naturalesa superant els seus propis reptes. Per la seva banda, La família Teixó-Guineu, que es podrà veure de dilluns a divendres a les 18.45 h, explica la història de la peculiar família formada pel senyor Edmond Teixó, la senyora Marguerite Guineu i els seus fills i filles respectius. En Pinxo, en Timbal i la petita Trufa, fills de l'Edmond, i la Guineta, la filla única de la Marguerite han de compartir el mateix cau, cosa que provoca un munt de tensions i discussions.

A partir de dilluns, el canal Super3 reforça la franja en anglès dels matins amb la nova sèrie Kiwi, que introdueix els nens i nenes en paraules angleses a través d'històries divertides. Aquesta producció completa l'oferta en anglès que ja ofereixen BabyRiki, Zoobabu i The Baby Triplets. Pel que fa als programes, dilluns torna l' InfoK, però mitja hora més tard, a les 20.00, i des del plató. El Mic i El Mic i els seus amics porten noves històries per als més petits, i continuen les històries de La família del Super3, les propostes de cuina de Manduka, amb la jove xef Paula Alós, els divertits experiments de Dani Jiménez a l'espai Dinàmiks o els relats artístics d' Una mà de contes. També hi ha una franja on el món animal torna a ser protagonista, amb Kukurota, Veterinaris i Bèsties.