«30 minuts» estrena la temporada parlant de la crisi del turisme

Aquesta nit, a les 22.05 h, el programa 30 minuts de TV3 estrena nova temporada amb l'emissió de Sense turisme, un reportatge que analitza com la crisi del coronavirus ha colpejat directament el sector turístic, un dels motors més importants de l'economia catalana, que s'ha aturat d'un dia per l'altre. Els 19 milions de turistes estrangers que ens visiten cada any no han vingut, i això ha fet trontollar el país. El sector, que s'havia mostrat resilient en les crisis anteriors, ha ensenyat aquesta vegada la seva cara més fràgil i vulnerable. La caiguda del turisme internacional ha arrossegat altres sectors com el comerç o l'alimentació.

Els esforços se centren ara en la seva recuperació, però han sorgit moltes veus que pensen que és una oportunitat única per repensar el model turístic. «És ara o mai», com diu el professor de la Universitat de Girona José Antonio Donaire. A banda de parlar de la complicada situació que viu el sector, el reportatge aprofita aquesta oportunitat per reflexionar sobre la nova realitat. El programa ha volgut conèixer quins són els problemes que afronten els empresaris turístics recollint les seves reflexions en destinacions com Barcelona, Salou, el Pallars Sobirà, el Solsonès i Eivissa.

El programa presenta, a més, una sèrie de propostes alternatives al model turístic de sol i platja. Unes propostes de turisme menys massificat que intenten minimitzar l'impacte ambiental i social que genera aquesta mobilitat humana creixent i que, sobretot, busquen complementar-se amb els sectors econòmics tradicionals dels diversos territoris. Com diu l'antropòloga Fabiola Mancinelli, «el turisme devora el seu objecte de desig, creant dinàmiques i processos de mercantilització».

El programa ha estat testimoni d'aquestes contradiccions a Isil, al Pallars Sobirà, on els últims anys milers de visitants es concentraven la nit de Sant Joan per veure la baixada de les falles. Sense visitants, els veïns d'Isil han gaudit d'una celebració íntima que els ha fet reviure les falles d'abans del «boom» turístic, però també els ha recordat els pitjors anys del despoblament del Pirineu, quan les falles van estar a punt de desaparèixer. «El turisme que ens ha donat tant i ens ha pres tant» és la frase d'una de les entrevistades, que il·lustra molt bé la relació d'amor i odi que tenim amb el turisme.