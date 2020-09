L'actor Miguel Ángel Muñoz presentarà el nou magazín «Como Sapiens» de La 1

L'actor Miguel Ángel Muñoz, guanyador de la primera edició de Masterchef Celebrity, es posarà al capdavant de Como Sapiens, el nou magazín gastronòmic que ben aviat aterràrà a La 1. Muñoz, un rostre conegut per haver protagonitzat sèries com Al salir de clase, Un paso adelante o El síndrome de Ulises, afrontarà amb aquest nou format el seu debut com a presentador a la televisió pública. Serà l'encarregat de capitanejar un nodrit grup de reporters que en cada lliurament recorrerà Espanya per mostrar a l'audiència l'origen d'alguns dels productes que consumim.