TV3 estrena aquesta nit la sèrie«Merlí. Sapere Aude»

TV3 estrena aquesta nit, a partir de les 22.05 h, Merlí. Sapere aude, l' spin-off de Merlí, la sèrie original de Televisió de Catalunya produïda per Veranda TV que se centra en el personatge de Pol Rubio i el seu pas per la Facultat de Filosofia. Produïda per Movistar+, en col·laboració amb Veranda TV, la sèrie es va estrenar a la plataforma de pagament la tardor de l'any passat.

Escrita per Héctor Lozano i dirigida per Mena Fité, la sèrie, de 8 capítols, està rodada en català i castellà, i té com a escenari principal la Universitat de Barcelona, a més de diversos indrets de la ciutat, com el barri Gòtic, el Raval i la platja.

Encapçalen el repartiment de Merlí. Sapere aude Carlos Cuevas, que interpreta un Pol Rubio més madur, però també més insegur; i María Pujalte, que dona vida a la professora María Bolaño, una dona de caràcter que no li posarà les coses fàcils. Completen el repartiment Pablo Capuz (Rai), Azul Fernández (Minerva), Pere Vallribera (Biel), i Claudia Vega (Ori); a més de David Solans (Bruno Bergeron), Ana Maria Barbany (la Calduch), Boris Ruiz (Alfonso) i Assun Planas (la professora Glòria), que repeteixen els seus papers de Merlí.

En aquest spin-off, el personatge de Pol Rubio, l'alumne preferit de Merlí Bergeron, segueix els passos del seu antic professor i comença la carrera de Filosofia a la Universitat de Barcelona. En aquesta nova etapa serà clau la trobada amb María Bolaño (María Pujalte), una àcida professora que veurà el gran potencial d'en Pol i el marcarà de manera definitiva. La Bolaño pressiona constantment en Pol, i l'obliga a desprendre's de la seva actitud fatxenda i a encarar la seva nova vida de manera adulta.

Entre els nous companys del Pol destaca el Rai (Pablo Capuz), un noi ric i displicent que rep el Pol amb arrogància i superioritat. L'actitud del Rai despertarà el rebuig del Pol i farà sorgir una rivalitat entre ells, gairebé com un joc, que derivarà en alguna cosa més que una amistat. La Minerva (Azul Fernández), l'Oti (Claudia Vega) i el Biel (Pere Vallribera) completen el grup d'amics amb qui el Pol experimentarà tot allò que la vida universitària els ofereix.

La ficció, de la qual ja s'està rodant una segona temporada, aborda els nous reptes i el viatge cap a la maduresa, amb la mirada particular que ofereix la filosofia.