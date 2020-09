Mor als 71 anys el ninotaire Fer, un dels fundadors de la revista satírica «El Jueves»

El dibuixant Fer, un dels fundadors de la revista El Jueves, va morir ahir als 71 anys d'un infart. Jose Antonio Fernández, més conegut com a Fer, va començar la seva trajectòria en publicacions com Mata Ratos o En Patufet, abans d'entrar a la revisa satírica El Papus, de la qual en va ser el director. El 1982 va ser un dels fundadors d' El Jueves, que també dirigiria. També va formar part de la plantilla de col·laboradors d' El Temps durant la primera dècada d'aquest segle El 1987 va començar a dibuixar per al diari Avui, on va seguir treballant quan es va fusionar amb El Punt.