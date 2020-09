Àngel, de guanyar 'Gran Hermano 11' a viure en una furgoneta després d'arruinar-se

De guanyar el reality show més famós de la televisió a viure en una furgoneta. Aquesta és la situació d'Ángel Muñoz, guanyador de l'onzena edició de 'Gran Hermano', emesa fa deu anys. El participant de l'edició de Nagore Robles, Indhira o Arturo Requejo es va endur un premi de 350.000 euros, dels quals 50.000 van anar a parar a una causa benèfica.

No obstant això, la pandèmia també ha fet estralls en l'economia d'Àngel, que es dedicava a fer classes de ioga i meditació: "Us escric aquesta carta amb la intenció de ser totalment sincer i que conegueu la meva situació actual. Com sabeu el Covid va obligar als nostres gimnasos a tancar i amb ells alguns vam perdre la nostra feina, el de tota la vida, en el meu cas molt més que el meu aliment, el meu aliment vital", ha comentat al bloc de Kiko Hernández.

Àngel va haver de donar el seu pis de lloguer i anar-se'n a viure a aquesta furgoneta: "Amb aquesta decisió que he pres, he decidit ser feliç i viure amb el poc que tingui, però viure, prop de la mar i fent surf, fins que el cos aguanti, fins que tot millori, fins que tot canviï, no tinc intenció de tornar a Madrid a viure mai", explica.

El guanyador de 'GH 11' demana també ajuda als seus seguidors: "Tant de bo pugui comptar amb almenys algun @ s de vosaltres per aquest nou projecte ja que de moment és la meva única via per poder guanyar-me la vida i sobretot no deixar de tenir contacte amb el que més m'apassiona, que és l'ensenyament i com no, ajudar a la gent. Creieu-me que m'ha costat fer aquest pas, suor, llàgrimes i angoixa, però sincerament, estic molt orgullós de mi, sé que em m'anirà bé si no és amb això amb una altra cosa i em sento molt tranquil, en alma, i sobretot FELIÇ ".