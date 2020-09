El desconsiderat comentari d'un comensal de 'First dates': "Relació oberta amb l'edat que tens?"

El restaurant de 'First dates' és un lloc en el qual alguns comensals poden donar molt que parlar amb certes afirmacions i reaccions. Aquest és el cas de Jesús, un home de 45 anys, que va fer un controvertit comentari després que Noelia admetés que mantindria una relació oberta mentre jugaven al 'Rasca de l'amor' en el transcurs de la seva cita: "Relació oberta amb l'edat que tens? ".

"Se m'ha caigut el món a sobre. Si tindràs dos o tres amb sort ... Amb aquesta cara no. Jo no vull una relació oberta, vull una noia normal. Sóc de la vella escola. Dels anys 80 i de la generació de Naranjito. Sóc home d'una sola dona", va explicar Jesús quan estava sol davant les càmeres del dating de Cuatro.

Deixant a part aquest moment, la veritat és que Jesús i Noelia van comprovar que eren pols completament oposats al llarg del sopar que van compartir, ja que no van tenir ni el més mínim detall de complicitat i feeling. "Un quan ve a una cita a cegues en la qual tens possibilitats de conèixer a la teva mitja taronja, ha de saber en quina lliga juga. No pots anar de NBA quan ets de tercera regional", va afirmar el noi en un altre total a càmera.

La incompatibilitat d'ambdós va ser determinant a 'La decisió final'. Després de no coincidir en molts assumptes, tots dos van estar d'acord i van assegurar que no volien tenir una segona cita amb l'altre. "No hi ha hagut química. Podem ser dues persones que es portin molt bé, però feeling amorós no", va explicar Noelia abans de marxar sola de restaurant de 'First Dates'.