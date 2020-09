TVE comença a rodar la nova sèrie juvenil «Riders» per Playz

Televisió Espanyola ha començat a rodar Riders, una nova ficció juvenil en la qual el protagonista, Axel, somia en ser programador de videojocs, però ha de treballar com a repartidor de menjar a domicili, el ja conegut ofici de rider, per pagar els deutes de joc del seu germà. La producció s'emetrà a través del canal digital de la corporació pública Playz.

La sèrie, que es roda aquests dies a Madrid, està protagonitzada per Ismael Abadal ( Snatch), Catalina Sopelana ( El vecino) i Germán Alcarazu ( La zona). Segons ha informat RTVE, es tracta d'un thriller juvenil en to de comèdia creat i escrit per Javi Valera i Alejandro Alcaraz, basat en una idea original de Lacoproductora, i dirigit per Beatriz Abad. Comptarà amb una primera temporada de set capítols d'una durada aproximada de 20 minuts cadascun.

La resta del repartiment de la sèrie el conformen, entre d'altres, Dayana Contreras, Mario Alberto, Christian Mulas, Denzel Anteen o José Luis Barquero.

Des de la comèdia, la sèrie presenta a joves que es busquen a si mateixos: un desenvolupador capaç de veure la realitat com un joc d'estratègia, un rapera que somia amb triomfar, un addicte a les sabatilles d'esport que no pot resistir-se a cada novetat i també, dos narcotraficants, un somia en ser Jeff Bezos i l'altre, influencer.