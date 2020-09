Els Emmy premien «Schitt's Creek», «Succession» i «Watchmen»

Era la nit per a conèixer a l'hereva de "Game of Thrones", però, encara que els Emmy virtuals per la pandèmia van coronar aquest diumenge a "Succession" com a millor drama i a "Watchmen" com a millor sèrie limitada, l'absoluta triomfadora va ser "Schitt's Creek", que va arrasar en tots i cadascun dels apartats de comèdia.

Aquesta modesta sèrie canadenca va fer història en emportar-se els premis a millor comèdia, actor (Eugene Levy), actriu (Catherine O'Hara), actor de repartiment (Dan Levy), actriu secundària (Annie Murphy), millor guió còmic (Dan Levy) i millor direcció en una comèdia (Andrew Cividino i Dan Levy).

Mai abans una sèrie havia aconseguit tots els premis principals de comèdia i cap s'havia anotat tampoc tants guardons en una sola cerimònia dels Emmy (nou en total comptant els de les gales prèvies).

Aquest va ser el colofó ideal per a les sis temporades de "Schitt's Creek", una comèdia sobre un adinerat clan que es reinventa després d'arruïnar-se i l'origen del qual també queda en família, ja que els seus creadors són Eugene Levy i el seu fill Dan.

"La nostra sèrie, al punt central, va dels efectes de transformació que té l'amor i l'acceptació. Això és una cosa que necessitem ara més que mai abans", va dir Dan Levy sobre aquesta comèdia que ha estat molt reconeguda pel seu tractament respectuós de la comunitat LGBT.

I Eugene Levy va aplaudir al seu fill per haver convertit "Schitt's Creek" en "una celebració de la inclusivitat, un càstig a l'homofòbia i una declaració del poder de l'amor".