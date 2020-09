Televisió Espanyola estrena la seva versió de la sèrie «Merlí»

La 1 de Televisió Espanyola obrirà aquesta nit les portes del centre d'educació secundària Anne Frank, l'escenari de la nova sèrie Hit, amb un argument similar al de la reeixida Merlí de TV3. En aquest cas, el protagonista és Hugo Ibarra Toledo, un professor tan brillant com provocador, díscol i egocèntric. Després d'haver estat presentada als festivals de televisió de Màlaga i Vitòria, la sèrie arriba aquesta nit a la cadena pública amb l'objectiu d'acostar l'audiència a un món tan complex com és l'educació.

Produïda per RTVE amb la col·laboració del Grupo Ganga ( Cuéntame cómo pasó), Hit és una sèrie creada per Joaquim Oristrell que compta amb Daniel Grao, Olaya Caldera, Carmen Arrufat o Leire Cabezas en el seu elenc. La trama de la sèrie gira al voltant dels peculiars mètodes pedagògics dels professor Ibarra, un fet que el portarà a despertar l'admiració de molts dels seus alumnes i l'odi per part d'alguns dels companys de professió i alguns pares. Cada capítol abordarà temes com la solitud dels més joves, el sexe, les addiccions, la pornografia, les drogues o la manca d'estímuls del sistema d'ensenyament actual.

Just després de l'emissió del capítol, també a La 1, es podrà veure ¿Quién educa quién?, un debat presentat per Mamen Asencio que analitzarà amb diversos experts la realitat que la sèrie reflecteix.