Luján Argüelles conduirà «Divided», el nou concurs del grup Atresmedia

Luján Argüelles torna a la televisió de la mà del grup Atresmedia. Segons informa El Periódico, la que va ser presentadora de formats com ¿Quién quiere casarse con mi hijo? o Granjero busca esposa, ambdós de Mediaset, es posarà al capdavant del Divided. Es tracta d'un concurs de cultura general en què un equip de tres desconeguts ha de respondre fins a 15 preguntes al llarg de cinc rondes, amb l'objectiu d'acumular la major quantitat de diners possibles per al pot. A la fi de cada ronda, tindran 15 segons per decidir si volen continuar jugant o si, per contra, prefereixen retirar-se i dividir els diners en tres parts.