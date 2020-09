«Succession», «Schitt's Creek», i Watchmen», arrasen als Emmy

L'actriu i cantant Zendaya va ser premiada per «Euphoria».

La comèdia canadenca Schitt's Creek va donar la sorpresa a la 72a edició dels premis Emmy en convertir-se, amb nou guardons, en la gran triomfadora d'una gala marcada per la pandèmia i en què també van destacar altres dos títols, tots dos d'HBO: Succession, que es va imposar entre les sèries dramàtiques, i Watchmen, que va fer el mateix a l'apartat de minisèries.

Jimmy Kimmel va ser l'encarregat de conduir la primera gala virtual de la història dels premis que anualment lliura l'Acadèmia d'Arts i Ciències de Televisió dels Estats Units en la qual premiats i candidats van seguir la cerimònia des de casa respectant, de forma més o menys fèrria segons avançava la nit, les mesures sanitàries de seguretat.

Watchmen, la seqüela de la mítica novel·la gràfica d'Alan Moore creada per Damon Lindelof, va ser la producció més guardonada d'aquesta edició amb un total d'11 premis entre els quals s'inclouen millor minisèrie, millor actriu en una minisèrie, millor guió i millor actor de repartiment en una minisèrie per Yahya Abdul-Mateen.

També es va coronar una altra producció d'HBO, en aquest cas Succession, la sèrie que relata la lluita de poder d'una família de multimilionaris que es va fer amb set premis, incloent els Emmy a millor sèrie dramàtica i millor actor protagonista en una sèrie damática per Jeremy Strong. «No vull donar les gràcies al virus, ni al president Trump per la seva nefasta i descoordinada resposta, ni a Boris Johnson per fer el mateix al meu país», va afirmar Jesse Arsmtrong, creador de la sèrie, en el seu discurs virtual.

El premi a la millor actriu dramàtica va ser per a Zendaya per Euphoria, també d'HBO, un guardó amb el qual la també cantant va fer història en convertir-se, als seus 24 anys, en l'actriu més jove en alçar-se amb aquest guardó.

Però la gran sorpresa d'aquests Emmy virtuals va ser, sens dubte, Schitt's Creek . La sèrie canadenca protagonitzada Dan i Eugene Levy, pare i fill a la vida real i en la ficció, va arrasar en la categoria de comèdia i es va fer amb nou guardons incloent els de millor sèrie de comèdia, millor actor de comèdia per Eugene Levy, millor actriu principal per Catherine O'Hara i millor actriu de repartiment per Annie Murphy.

En la ja tradicional guerra de plataformes, HBO va guanyar la partida dels Emmy 2020 amb onze premis, mentre la seva gran rival Netflix se'n va endur nou.