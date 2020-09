Així va començar la segona edició de 'La Isla de las Tentaciones'

Després de la primera edició l'any passat, molts espectadors estaven esperant amb desig que arribés 'La Isla de las Tentaciones' i ara que ha arribat a les nostres televisions no podem treure els ulls de la pantalla. Si l'edició de l'any passat ens va semblar bastant pujada de to, aquesta va més de pressa encara.

Això acaba de començar i sembla que ja haguem vist més de dos capítols i és que en el primer programa una de les parelles ha tingut una gran discussió. El motiu, no ha estat, ni més ni menys, que assabentar-se que la seva parella li havia estat infidel al principi de la relació amb una de les noies que s'han presentat com temptadora al reality.

Parlem de Tom i Melyssa, els que només porten tenint una relació estable des de fa 8 mesos i ja tenen suficients dubtes en la seva vida per a presentar-se al programa per aclarir els seus sentiments. Ha estat en el moment de l'elecció quan hem estat coneixedors que Tom coneixia Liseth de fora.

Sembla ser que Tom un dia estava prenent alguna cosa en un bar amb un amic i en el mateix local, estava Liseth amb la seva mare. La parella de Melyssa les va convidar a un refresc, però tot no acaba aquí i és que el concursant es va quedar amb el seu número de telèfon i es van tornar a retrobar en una discoteca on van tenir més que paraules.

Encara que Tom jura i perjura que no va tenir res amb ella, la versió de Liseth és tot el contrari. Això ha fet esclatar a Melyssa, qui es defineix com una persona extremadament gelosa, i ha discutit amb la seva parella fins a la sacietat. A més, Tom no ha deixat que Liseth el triï com el més atractiu de tots els nois perquè li semblava un gest lleig a la seva encara parella que estava davant.