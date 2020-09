El creador de sèries com «Lost» i «Watchmen» serà la gran estrella del Serializados Fest

El creador de sèries com Lost, The Leftovers i la més recent i exitosa Watchmen, Damon Lindelof, serà la gran estrella convidada del setè Serializados Fest. El director serà, juntament amb Sally Wainwright ( Gentleman Jack) i Josh Thomas ( Please like me), un dels entrevistats en línia d'aquesta edició especial de pandèmia del festival. Una edició que també tindrà algunes activitats presencials a Barcelona i Madrid entre el 20 i 29 d'octubre i que d'altra banda estrenarà una competició oficial amb estrenes que optaran al premi del jurat. Les projeccions del festival estaran disponibles a Filmin.