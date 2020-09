«La Marató» de TV3 tindrà enguany quatre presentadors

Laura Rosel, Raquel Sans, Mònica Terribas i Jordi Basté es posaran enguany al capdavant de La Marató de TV3, en una edició que se celebrarà el 20 de desembre i que estarà dedicada a recollir fons per lluitar contra la covid-19.

Segons ha confirmat TV3, Roger Escapa donarà enguany el tret de sortida al programa solidari de la televisió pública catalana amb una edició especial del programa El suplement de Catalunya Ràdio. A diferència dels altres anys, totes les novetats d'aquesta edició de La Marató es donaran a conèixer el pròxim 7 d'octubre en directe, a través de TV3, dins del magazín de tardes Tot es mou. Amb el nom de Tot es mou per La Marató, l'especial estarà presentat per Lluís Marquina i comptarà amb la presencia dels presentadors de La Marató, de testimonis i metges que han viscut de prop els efectes del virus.

Davant la situació excepcional motivada per la covid-19, la Fundació La Marató va decidir a finals del passat mes d'abril dedicar l'edició d'enguany a recaptar fons per la lluita contra el virus, tot i que inicialment s'havia anunciat que es dedicaria a les enfermetats mentals. El gran impacte que està tenint la pandèmia a Catalunya també ha fet avançar la posada en marxa de les línies telefòniques del 900 21 50 50 al 7 d'octubre, amb l'objectiu de fer créixer el marcador, que ja està obert des de l'1 d'abril, amb els donatius a través d'internet, Bizum i per transferència bancària.

TV3 va engegar a mitjans de juny la campanya de La Marató 2020 amb la primera fase de la campanya de sensibilització i divulgació i el primer anunci amb l'eslògan: «Aquesta Marató toca a tothom».