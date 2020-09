Alonso mostra el seu costat més humà a Amazon Prime Video

Des d'ahir divendres es troba disponible a Amazon Prime Video la sèrie documental sobre la vida de Fernando Alonso. Aquesta estrena, precisament, coincideix amb l'anunci de la seva tornada a la Fórmula 1 amb Renault després de dos anys corrent a Daytona, Indianapolis, Le Mans i el Dakar. L'asturià, a més de mostrar la seva vida esportiva, obre en aquest documental les portes de casa seva i de la seva vida. «Vaig creure que era un bon moment, que podia ensenyar què hi ha darrere de la vida d'un pilot, la voràgine en què he viscut. El documental ha quedat molt xulo. Per a mi són coses normals, però per a la gent pot ser molt emocionant. Veuran la vida activa que pot tenir un pilot de carreres», apuntava dijous el pilot en una roda de premsa.

Ha quedat tan satisfet que «ja hem començat a gravar la segona temporada. El obvi és que es tractarà sobretot el meu retorn a la F1. Els preparatius, moltes coses que no es veuen. En definitiva, què va passar des de l'anunci fins a la primera cursa». Tornar a la F1 després de dos anys d'absència és un gran repte, però no l'espanta. «La mentalitat de la F1 és bastant única dins dels esports de motor. Hi ha màxima exigència i perfecció, que no hi ha en un altre lloc. Tinc un garatge remot a casa, seguint al detall les carreres i involucrat en tot el que es fa els caps de setmana de carreres. Hi haurà pocs test. No passa en cap altre esport ni disciplina. Cal tenir-ho tot estudiat i perfeccionat», va replicar el mateix Fernando.



Complir els reptes

El documental i el llibre ajuden a descobrir el veritable Alonso, tot i que «això no em dona mals de cap. A les xarxes socials sempre ataquen els personatges públics. El que m'importa de veritat és el que pensa qui està amb mi. No entenc a qui critica i no em coneix». Reconeix tanmateix que té alguns «pors», com «al virus».

Fernando Alonso assegura que torna perquè «des de petit sempre m'ha encantat conduir. Necessito diàriament tenir un volant a les mans i en aquests dos anys fora de la F1 he pogut complir molts desitjos que volia fer en el passat. A la Formula 1 avui no hi ha molta competitivitat i per això vaig decidir allunyar-me i complir els reptes. No es tracta d'una revenja ni res en particular. Els reptes m'apassionen i crec que és el moment de tornar a la competició».