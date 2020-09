Amazon anuncia un «spin-off» en clau universitari de la reeixida sèrie «The Boys»

Amazon ha confirmat que està treballant en un spin-off de la reeixida sèrie The Boys. La nova producció estarà ambientada en una universitat nord-americana, l'única que prepara els superherois del futur, liderada per Vought International. Uns joves competitius i amb les hormones revolucionades que veuran com els seus límits físics, sexuals i morals es posen a prova. Tot això mentre competeixen per aconseguir un contracte important una gran ciutat a l'acabar els seus estudis. Per ara la plataforma no ha donat a conèixer el títol de la nova sèrie.