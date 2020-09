Gemma Nierga captura històries de superació amb «Els meus fills»

Gemma Nierga torna a TV3 aquesta nit, a partir de les 22.25 h, amb Els meus fills, una nova sèrie documental dels creadors d' Els meus pares, que continua tenint com a eix conductor la relació entre pares i fills. D'aquesta manera, la periodista gironina es proposa descobrir en cada lliurament com són les relacions entre pares i fills quan les circumstàncies no semblen les més fàcils. Tot i això, a diferència d' Els meus pares, en aquesta ocasió les famílies no són mediàtiques.

Què passa si una filla es vol fer monja? O si vol canviar de sexe? Com es pot gestionar el segrest d'un fill? O la ceguesa, la paràlisi cerebral... Com és l'acolliment d'un immigrant en un nucli familiar? I com pot arribar a canviar la vida la mort prematura d'uns pares, que deixen un fill petit.

El protagonista del programa d'estrena serà Àlex Roca, un jove que quan tenia només sis mesos va tenir una encefalitis herpètica i va estar a punt de morir. Els metges i els seus pares no van tirar mai la tovallola. L'Àlex va sobreviure, però la malaltia li ha deixat greus seqüeles i té una paràlisi cerebral amb un 76% de discapacitat No obstant això, l'Àlex s'ha obert, amb molt d'esforç, un camí en el món de l'esport. D'aquesta història de superació, el programa en parlarà amb ell, amb la seva parella i amb els seus pares.