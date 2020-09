Jesús Cintora és el principal candidat per presentar un nou magazín a La 1 de TVE

Televisió Espanyola ha decidit apostar fort per recuperar aquesta temporada l'audiència perduda en els últims anys. Després de renovar a fons la graella de La 1 amb l'estrena de diversos formats, ara està decidida a competir per la franja de migdia, en la qual Al Rojo Vivo d'Antonio García Ferraras és ara per ara l'estrella. Per aquest motiu, segons informa El Periódico, la cadena pública ja ha contactat amb Jesús Cintora per tal que conduiexi el nou format de debat i actualitat política. Cintora té expericència en aquest tipus de programa després de presentar durant anys el reeixit Las Mañanas de Cua tro.