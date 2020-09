El ball de Juan Carlos espanta la seva cita a 'First dates': "M'ha fet vergonya aliena"

Juan Carlos, un bomber forestal de 51 anys, va acudir alrestaurant de 'First dates' i va conèixer l'Alexia, una dona de 48 anys amb la qual semblava tenir força coses en comú. La nit va transcórrer amb normalitat fins que el concursant va voler sorprendre a la seva cita amb una faceta sobre la qual no s'havia pronunciat durant el sopar, com expliquen a Yotele.



Quan era més jove, Joan Carles va ser 'boy' a les discoteques de Madrid i també va treballar com stripper. Convençut de les seves habilitats per al ball, va portar l'Alexia a un reservat per intentar seduir-la. "Tinc moviments sexuals i crec que amb això em puc guanyar una dona", va explicar en uns totals a càmera.





No obstant això, les sensacions d'Alexia després de veure el ball de Joan Carles no van ser les esperades. "M'ha sorprès molt, però no per bé. El ball m'ha donat vergonya aliena. M'he quedat tallada. Si això m'ho fa al principi, surto corrent", va confessar la concursant.En el moment de la decisió final, Juan Carlos va accedir a tenir una segona cita amb Alexia, però ella va optar per no seguir coneixent-lo: "He de ser jo l'estranya, perquè no tinc res negatiu a dir d'ell. Em conec i sé que quedaríem només com amics".