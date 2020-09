Piqué surt en defensa de Casillas i anomena «Gargamel» el periodista Juanma Rodríguez

RedaGuerra oberta entre Iker Casillas i Juanma Rodríguez. El periodista esportiu va arremetre aquest diumenge contra el futbolista, que considera que les seves suplències amb Vicente del Bosque en la selecció espanyola i amb José Mourinho al Reial Madrid van ser «totalment diferents». «Una estava més justificada perquè era esportiva, i l'altra era més a escala personal», va afirmar en un acte de la Fundació Telmex Telcel, segons explica Yotele.



Les paraules del madrileny no van passar desapercebudes per a Rodríguez, que li va llançar un dur missatge a través del seu compte de Twitter: «Que diu Casillas que la seva suplència amb Del Bosque va ser esportiva i la seva suplència amb Mourinho va ser personal. Oblida dir que Del Bosque va acabar fins al capdamunt d'ell, que no va assumir la seva suplència. I que, per a personal, la campanyeta d'alguns periodistes amics seus contra Mou».



Per al·lusions, Casillas va respondre al col·laborador habitual d' 'El chiringuito de jugones''. «¿Algú em pot dir qui és aquest senyor? No tinc el gust de conèixer-lo en persona, però veig que em té una estima desmesurada», va ironitzar l'exporter de la selecció espanyola.



Enmig d'aquest encreuament de dards, Gerard Piqué no ha dubtat a sortir en defensa del que fos el seu company i ha definit el periodista com a «Gargamel», l'inoblidable brivall dels barrufets.





Alguien me puede decir quién es este señor? No tengo el gusto de conocerle en persona pero veo que me tiene una estima desmedida. https://t.co/BSEvqVFCDC — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 27, 2020

, que va acusarde tenir un «aire de superioritat» en la seva resposta, ha optat per continuar amb la temàtica de les criatures blaves i ha anomenat «barrufet mental» al futbolista del FC Barcelona. A més, ha anunciat que aquesta nit ampliarà la seva resposta durant la seva intervenció a l'emissora EsRadio.