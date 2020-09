El 33 estrena aquesta nit la sèrie d'història natural «La vida: els primers passos»

El 33 estrena aquesta nit, a partir de les 23.15 h, la sèrie d'història natural La vida: els primers passos, protagonitzada pel biòleg Patrick Aryee, en què se segueixen els primers passos i l'aprenentatge de les primeres tècniques per sobreviure d'adults a la naturalesa. En l'episodi d'avui, Fills únics, el programa explica com, de totes les cries de la natura, els fills únics són els que han d'aprendre més coses. Des dels elefantons juganers, que tenen una de les infanteses més llargues del regne animal, fins als petits nyus, que al cap de pocs minuts ja s'han de posar drets per fugir dels molts depredadors de la sabana.