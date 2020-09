Amazon i Santiago Segura preparen un programa d'humor

Amazon Prime Vídeo va anunciar ahir la producció d'un nou programa de comèdia que presentarà l'actor, escriptor, director i productor Santiago Segura. Segons va donar a conèixer la plataforma, es tractarà d'un concurs en el qual Segura reptarà a 10 famosos humoristes espanyols per veure qui pot mantenir-se seriós i al mateix temps intentar fer riure als seus oponents. El premi pel guanyador serà de 100.000 euros que podrà donar a una organització benèfica de la seva elecció.

D'aquesta manera, la companyia ha indicat que LOL: Si te ríes, pierdes s'estrenarà l'any vinent en exclusiva a Amazon Prime Video, i estarà disponible en més de 240 països i territoris. En els seus sis episodis, la nova producció seguirà al grup de còmics mentre competeixen per ser l'últim a riure. Cada concursant -encara per anunciar- es caracteritza per diversos estils de comèdia: des de l' stand-up, el món de la interpretació, l'espectacle o l'entorn digital, entre d'altres.

«M'omple d'orgull i satisfacció que un servei amb el prestigi, la categoria i les possibilitats d'Amazon Prime Video hagi pensat en mi per presentar aquest indescriptible programa de comèdia. No sé si estic capacitat, però el contracte ja està signat», ha assegurat amb humor el protagonista de Torrente segons un comunicat d'Amazon.