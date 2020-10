«Radio Gaga» estrena temporada parlant del desconfinament

Manuel Burque i Quique Peinado tornen aquesta nit al canal #0 de Movistar + amb la cinquena temporada de Radio Gaga. El programa arrencarà amb Reencuentros i Despedidas, dos especials dedicats al retorn a la vida després del confinament, en el que ja tots coneixem com «la nova normalitat». En aquests dos episodis d'estrena, que es podran veure aquesta nit a partir de les 22.00 h a la plataforma de pagament, Burque i Peinado descobriran emotives històries de retrobaments, comiats i grans canvis vitals provocats per la pandèmia.

A la resta de lliuraments, vuit en total, el programa abordarà temes com la prostitució, mitjançant el relat íntim d'algunes dones que l'exerceixen al barri del Raval, a Barcelona; el Camí de Santiago, on es proposen descobrir les motivacions que duen a moltes persones a recórrer un viatge que, segons diuen, els canvia la vida; l'11-M, amb el testimoni d'algunes de les víctimes que narren com se sobreviu a un atemptat d'aquestes dimensions setze anys després o la vida en un convent de clausura en el qual les religioses lluiten dia a dia per alleujar la situació de centenars de famílies en dificultats.

Radio Gaga també visitarà una escola de futbol femení amb noies en risc d'exclusió social i coneixerà les limitacions amb les quals viuen els pacients amb obesitat.