El baixista de 'Taburete' va a First Dates i li donen carabassa

La nova entrega de 'First Dates' va tenir un solter de luxe entre els seus comensals: Daniel Guadaño, el baixista de Taburete. El músic va anar al programa de Carlos Sobera disposat a trobar la persona que li faci feliç, després d'estar sis anys solter. Com va indicar abans de començar la cita, no havia tingut sort en aquest camp i, a més, ha assenyalat que la música li havia costat moltes núvies. "Et planteges si lligues perquè ets de Tamboret o si és per qui ets", ha comentat.

Com a requisits, el madrileny només va demanar que li agradés la música i que "l'entenguin". La seva cita va ser Sandra, una riallera soltera de 24 anys que no havia sentit parlar de Taburete. És més, la noia no el va reconèixer i fins el va confondre amb un noi del restaurant perquè no li "quadrava" com la seva cita.

I és que els solters no compartien les mateixes aficions ni els mateixos gustos musicals. A Sandra li agrada més el reggaeton a l'estil Omar Montes, mentre que a Daniel li va més la música indie. Malgrat això, la soltera li va prometre que buscaria el grup per veure'l actuar: "Miraré qui és Taburete".

En el moment de la decisió final, el baixista de Taburete, molt il·lusionat per com havia anat la trobada, va acceptar una segona cita perquè s'ho havia passat bé i li agradaria conèixer-la més. No obstant això, aquesta sensació no va ser recíproca i Sandra va decidir rebutjar-lo: "Jo he estat molt a gust, però no tindria una segona cita perquè em quadra més com un amic".